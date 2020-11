Castro Marim terá passes gratuitos para estudantes do ensino secundário

Investimento ronda os 100 mil euros.

A Câmara Municipal de Castro Marim aprovou, na última reunião de câmara, o financiamento do valor total dos passes escolares dos estudantes do ensino secundário, medida que produz efeitos a partir de janeiro de 2021 e representa, durante este ano, um investimento de cerca de 100000 euros, num universo de cerca de 100 alunos.

Esta é uma das iniciativas municipais que surge no sentido de assegurar a igualdade de oportunidades de acesso à educação. Uma vez que o transporte escolar já era gratuito até ao 3º ciclo, a autarquia decidiu agora comparticipar a 100 por cento os passes dos alunos de ensino secundário que sejam utilizadores do transporte público coletivo, que antes já comparticipava, mas a 50 por cento.

«Num ano como o que vivemos, com as consequências económicas desastrosas que a pandemia comporta para os portugueses, devemos tentar reforçar e criar novas medidas de apoio social. Esta é uma medida que pretende também aliviar o esforço financeiro que as famílias têm com as habituais despesas escolares», sublinha o presidente do município, Francisco Amaral.

Neste âmbito dos transportes escolares e procurando medidas que reduzissem o risco de contágio do novo coronavírus, esta autarquia delineou também, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Castro Marim, um plano de transporte escolar especial, com um maior desfasamento de horários, para que os alunos não tenham que partilhar as mesmas viaturas.