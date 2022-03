Castro Marim: Revelim de Santo António recebe Masterclass de Yoga

Inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 18 de março.

O Revelim de Santo António, em Castro Marim, será o cenário para uma Masterclass de Yoga no próximo domingo, dia 20 de março, às 10h00, administrada pela professora Anna Brink.

A iniciativa é promovida no âmbito do programa desportivo da Eurocidade do Guadiana, que inclui diferentes modalidades desportivas e as mais diversificadas atividades que vão sendo desenvolvidas nos três municípios – Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de St. António.

Segundo a organização, «o Revelim de Santo António oferece a paz e a tranquilidade para esta prática desportiva e possui uma vista deslumbrante e arrebatadora sobre o território, nomeadamente sobre as cidades de Ayamonte e Vila Real de Santo António, a Reserva Natural do Sapal, recortada pelas salinas e Rio Guadiana.

As inscrições para a Masteclass decorrem até às 15h00 de sexta-feira, dia 18 de março, podendo ser feitas no Gabinete de Apoio ao Munícipe da Câmara Municipal de Castro Marim, através do e-mail e ainda pelo contacto telefónico 281 510 778.