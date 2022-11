Castro Marim reforça ligação com a Universidade do Algarve

Castro Marim acolheu dois grupos de estudantes da UAlg que se focaram nos valores históricos, ambientais e arquitetónicos da vila raiana algarvia.

O município de Castro Marim recebeu a vista de dois grupos de estudantes da Universidade do Algarve (UAlg), com o objetivo de promover a ligação entre a academia, as instituições e a administração pública, na passada sexta-feira, dia 25 de novembro.

No primeiro grupo encontravam-se estudantes de Mestrados Internacionais na Faculdade de Economia e deslocaram-se a Castro Marim para compreenderem o território, os nichos de mercado na área de formação, sustentabilidade ambiental e autossuficiência energética.

Nesse sentido, foram promovidas visitas ao empreendimento da Verdelago, um resort envolvido pela natureza e com diversos valores de sustentabilidade, à Plantação e Laboratório CANNPRISMA e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, com passagem pela Cooperativa Terras de Sal.

Já o segundo grupo, estudantes de Ecologia e de Introdução à Arquitetura Paisagista, focaram-se no património natural e arquitetónico, procurando o enquadramento histórico, a atividade salícola, com foco para a sua importância no desenvolvimento económico da região.

Segundo Filomena Sintra, vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, «esta é uma colaboração profícua para os dois universos, numa cultura de partilha de experiências e conhecimentos. Os recursos humanos e a sua valorização são o maior fator crítico de sucesso dos territórios».

«Dar um novo dinamismo e aprofundar os laços com as nossas instituições de ensino, será uma mais-valia para a produção de um conhecimento paralelamente técnico e científico que poderá, sem dúvida, contribuir para um melhor desenvolvimento da economia e dos investimentos público e privado», concluiu a autarca.