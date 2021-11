Castro Marim recebe apresentação do livro «La Eurociudad del Guadiana»

Apresentação conta com uma exposição complementar, composta por 20 painéis, patente até final do mês.

O livro «La Eurociudad de Guadiana: Perfil e identidade en la frontera ibérica: Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António» vai ser apresentado em Castro Marim na sexta-feira, dia 12 de novembro, às 17h00, no Mercado Local, numa sessão que contará com a presença do autor e professor Juan António Márquez Domínguez.

«De dois países e entre três cidades – Ayamonte, Vila Real de St. António e Castro Marim – desenvolveu-se a Eurocidade do Guadiana, que procura uma identidade territorial una, alicerçada num desenvolvimento sustentável. E é essa narrativa, deste território repleto de potencialidades e do seu futuro em construção, que este livro nos traz», segundo palavras do município de Castro Marim.

A apresentação do livro conta também com uma exposição complementar, composta por 20 painéis, que ficará patente até final do mês no Mercado Local, aberto todos os dias entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h30 e as 17h30.

Este livro foi apoiado pela Consejeria de La Presidencia, Administracion Pública e Interior, Junta de Andalucia, Grupo de Investigación do Instituto de Desarrollo Local da Universidade de Huelva e Eurocidade do Guadiana.