Castro Marim promove Rastreio Dermatológico gratuito

As quatro freguesias de Castro Marim vão receber, em outubro, um Rastreio Dermatológico gratuito, à responsabilidade da Dra. Manuela Aguiar.

A Câmara Municipal de Castro Marim vai promover, entre os dias 11 e 13 de outubro, um rastreio dermatológico gratuito (cancro e outras doenças de pele), nas quatro freguesias da autarquia e destinado a toda a população do concelho.

Esta iniciativa é periodicamente desenvolvida e conta com a colaboração voluntária da médica dermatologista Dra. Manuela Aguiar.

Através destas ações de rastreio periódicas, tem sido possível, além da prevenção, a deteção de lesões tumorais em fase inicial. Também se realiza o tratamento de eventuais lesões pré-cancerígenas (queratoses actínicas) com azoto líquido, adquirido para o efeito.

O rastreio decorre nas sedes de freguesia do concelho e é gratuito, mas tem inscrições limitadas e obrigatórias através de telefone (281 510 778 ou 281 510 754).

Calendarização:

Odeleite (Espaço do Cidadão – junto à Igreja) | 11 de outubro | 09h30 – 12h30;

Azinhal (Unidade de Cuidados Continuados) | 11 de outubro | 14h00 – 17h30;

Altura (Lar Cegonha Branca) | 12 de outubro | 09h30 – 12h30 e as 14h00 16h30;

Castro Marim (Biblioteca Municipal) | 13 de outubro | 09h30 – 12h30 e as 14h00 – 16h30.

Esta é uma iniciativa do município de Castro Marim, com o apoio da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e do Agrupamento de Centros de Saúde do Sotavento.