Castro Marim promove parentalidade positiva com «Mindfulness»

Inscrição na ação é obrigatória.

A Biblioteca Municipal de Castro Marim recebe, no seu auditório, o workshop «Mindfulness» no dia 21 de maio, sexta-feira, entre as 18h30 e as 21h30.

O momento conta com o professor Sabino Soares, criador do Programa BKind (Mindfulness), fundador da Ecstatic Dance Faro e autor do livro «Stop!, Respira!, Decide!?».

Trata-se de uma iniciativa gratuita, com carimbo do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida» que, na esfera da parentalidade, pretende estimular um conjunto de estratégias que visam um equilíbrio físico e emocional.

Os destinatários são os pais e/ou encarregados de educação residentes no concelho de Castro Marim, sendo a inscrição obrigatória até ao dia 19 de maio, aqui, ou pelo telefone 281 531 171.

Segundo a organização do workshop, «o Mindfulness ou Atenção Plena permite desenvolver a atenção, concentração e a capacidade de decisão em situações difíceis da vida. Proporciona ainda ferramentas a ser aplicadas à educação e parentalidade positiva».

Esta é uma iniciativa do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida», no âmbito da atividade 4 «Capacitar + família», promovido pelo município de Castro Marim e coordenado pela associação Odiana, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.