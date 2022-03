Castro Marim promove mensalmente uma Feira de Velharias

Evento acontecerá no 2º sábado de cada mês.

A Junta de Freguesia de Castro Marim, com o apoio do município, vai começar a promover mensalmente a Feira de Velharias, com estreia marcada para o próximo sábado, dia 12 de março, entre as 8h00 e as 15h00, no Largo em frente à Casa da Música.

Depois, a Feira vai acontecer sempre no 2º sábado de cada mês, paralelamente ao mercado mensal da vila, que também recomeça este março.

O principal objetivo passa por «promover a venda, a compra e a troca de velharias, antiguidades e outros objetos de valor histórico e cultural», explica a Junta.

Na Feira, podem ser encontrados vários negócios em áreas como a filatelia, numismática, discos, cassetes, calendários, livros antigos e/ou usados e mobiliário antigo e/ou usado.