Castro Marim promove a criação de uma Rede Local de Empresas

Câmara Municipal de Castro Marim promove na próxima quarta-feira, dia 10 de novembro, a partir das 14h30, no Mercado Local da vila, um encontro bianual de empresas com atividade local.

O principal objetivo da iniciativa «Castro Marim – Rede Local de Empresas» é a criação de uma rede de contactos entre os empresários, para que possam partilhar conhecimentos e experiências e, paralelamente, constituir uma plataforma para o incremento de uma estratégia multidisciplinar e unificada em prol do desenvolvimento do território.

No painel deste primeiro encontro irão estar os representantes de várias empresas do território como a Cannprisma, que se dedica ao cultivo e transformação de cannabis para fins medicinais, a Sky Expedition, que promove o território através de experiências de voo em girocóptero, a Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de St. António, a clínica veterinária Vets to You ou o Verdelago Resort Algarve.

O evento será aberto mas sujeito à lotação do espaço (um máximo de 40 pessoas), sendo também uma oportunidade para empresários e empreendedores do território otimizarem a comunicação interempresarial e para se criarem parcerias de negócios qualificados.