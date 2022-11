Município de Castro Marim procura voluntários para reflorestar 19 hectares de área ardida no sábado, dia 3 de dezembro.

Numa iniciativa do município de Castro Marim articulada com as Juntas de Freguesia, Zoomarine, Algar, Associação recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta Mora (ARCDAA) e Cooperativa GuadiMonte, procuram-se voluntários para reflorestar parte da área ardida o ano passado, no incêndio da Pernadeira.

A ação, que terá lugar no dia 3 de dezembro, vai colocar no terreno cerca de 5.000 árvores doadas pelo projeto «Together We Protect», do Zoomarine, com a missão de promover o conhecimento, a preservação e a educação ambiental e onde se inserem medidas como o apoio à reflorestação da região algarvia. Tendo em conta as circunstâncias desta reflorestação e procurando promover a capacidade de resiliência do território, foram escolhidas espécies autóctones e resilientes ao fogo, como alfarrobeiras e medronheiros.

«Para que esta seja uma iniciativa bem-sucedida, precisamos que se junte a nós no terreno», apela a autarquia.

Com inscrições obrigatórias (até ao dia 1 de dezembro), é possível participar em família, com a equipa de uma empresa ou escola, «para plantarmos juntos um futuro diferente».

São cerca de 19 hectares de terreno para plantar e a GuadiMonte será a responsável por conduzir a ação no terreno e assegurar os cuidados após a plantação, de forma a potenciar a sua taxa de sobrevivência.

Envolver e unir toda a comunidade neste processo de reconstrução, da mesma forma que se une no combate aos incêndios, é uma das missões desta ação de reflorestação, diferenciada e inédita no território.

A ficha de inscrição está disponível aqui.

Também é possível obter mais informações por telefone (281 510 778 ou 963 336 104) ou email (gam@cm-castromarim.pt/ guadimonte2022@gmail.com).