Castro Marim prepara passeio de cicloturismo «para toda a família»

Castro Marim prepara-se para acolher no próximo domingo, dia 6 de junho, às 9h00, um passeio de cicloturismo integrado no programa desportivo da Eurocidade do Guadiana.

Com cerca de 11 quilómetros, é «um passeio pensado para toda a família», segundo o município.

O ponto de encontro será no Revelim de St. António, e o percurso segue depois pela Ciclovia da Lezíria e pela Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA, «um espaço de grande conexão com a natureza, onde poderá observar as inúmeras espécies de aves aquáticas, como os flamingos e os pernalonga, e ainda a salinicultura, presente em todo o território, sendo a principal atividade económica desta zona húmida», enaltece a Câmara Municipal.

As inscrições decorrem até às 14h00 do dia 4 de junho, sexta-feira, e poderão ser feitas no Gabinete de Apoio ao Munícipe, por e-mail, ou através do telefone 281 510 778. Devido às restrições impostas pela pandemia, as inscrições são sempre limitadas e obrigatórias.

Esta é uma iniciativa integrada nas «Rotas Saudáveis», que são as ações presenciais do programa desportivo da Eurocidade do Guadiana. Passam por canoagem, caminhadas, ciclismo e sessões de prática desportiva ao ar livre para crianças e adultos.

Também estão a decorrer aulas e sessões online de yoga, pilates, zumba ou fitness, que podem ser visualizadas no Facebook e no YouTube do projeto EuroGuadiana 2020.