Castro Marim mostra «As Viagens de Gulliver com Escala em Portugal»

Espetáculo dirigido a toda a família para celebrar o Dia Mundial do Teatro.

A arte cénica visita Castro Marim com «As Viagens de Gulliver com Escala em Portugal», num espetáculo gratuito e dirigido às famílias marcado para o Auditório da biblioteca Municipal, no próximo domingo, dia 27 de março, às 15h30.

Este espetáculo surge no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro. Tem uma duração de 50 minutos e é dirigido a pais, jovens e crianças (sendo recomendado a maiores de seis anos).

O espetáculo «As Viagens de Gulliver com Escala em Portugal» é uma adaptação do livro infanto juvenil homónimo de Luísa Ducla Soares, baseada num clássico da literatura universal – As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Vai entrar em cena pela Companhia de Teatro infantil «Atrapalharte».

Para os interessados em assistir ao espetáculo já está aberto o período de inscrições, gratuitas mas obrigatórias, que podem ser feitas através deste link ou pelo telefone 281 531 171.

Esta é uma iniciativa do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida», «que pretende promover a cultura no concelho e estimular o convívio e a prática de atividades salutares em família».