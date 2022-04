Castro Marim investe na melhoria da Creche e Jardim de Infância

Autarquia investiu em novo mobiliário e maior eficiência térmica.

A Câmara Municipal de Castro Marim adquiriu novo mobiliário para as três salas da Creche e Jardim de Infância da vila, num investimento de mais de 7000 euros que se traduz «numa maior comodidade para as crianças», segundo a autarquia

«Mais moderno e adaptado às necessidades das crianças», este mobiliário «transforma as salas de aula em ambientes mais acolhedores e facilita também a lavagem e desinfeção, por se tratar de equipamento com mais resistência e impermeabilidade».

Em simultâneo, foi também concluído neste período um maior investimento, avaliado em cerca de 100.000 euros, nesta estrutura. Trata-se da substituição do telhado, que era ainda em fibrocimento, e da aplicação de uma solução termicamente mais eficiente.

Por força do contexto da pandemia e com as atividades letivas em contínuo, os trabalhos levaram mais tempo do que o inicialmente previsto. «No entanto, com a compreensão de todas as famílias, as crianças têm hoje um espaço mais aprazível e com maior conforto e segurança», apontam os responsáveis municipais.

O município de Castro Marim integrou recentemente, na sua estrutura, um técnico para desenvolvimento de atividades de música com o pré-escolar de Castro Marim e Altura, um investimento que se traduzirá no enriquecimento curricular destas crianças.

«Dotar os equipamentos escolares do concelho de melhores condições de ensino tem sido uma prioridade deste executivo e que se concretiza no investimento contínuo realizado ao longo dos últimos anos», explica o município.

Os responsáveis lembram que «depois da requalificação no espaço exterior da Creche e Jardim de Infância de Castro Marim, em 2018, o município de Castro Marim equipou todas as salas com computadores e projetores de alta definição e a sala de refeições com novo mobiliário. Recentemente foi também realizado um investimento na climatização, com a instalação de ar condicionado, e as melhorias vão continuar, agora com trabalhos de pintura».