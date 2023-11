Castro Marim inaugura VIII Encontro Ibérico de Leitores Saramago da Eurocidade do Guadiana, a decorrer de 10 a 11 de novembro.

O VIII Encontro Ibérico de Leitores Saramago decorre nos dias 10, 11 e 12 de novembro e o palco é a Eurocidade – Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

A Biblioteca Municipal de Castro Marim vai acolher, no dia 10 de novembro, pelas 18h00, a sessão inaugural VIII Encontro Ibérico de Leitores Saramago da Eurocidade do Guadiana, com uma conferência proferida por Carlos Reis, intitulada «Os Outros Saramagos».

Este primeiro dia termina com a exibição do documentário «José y Pilar» de Miguel Gonçalves Mendes. Com o objetivo de dar voz aos leitores de Saramago, divulgar a obra e o pensamento do escritor, estes encontros são sobretudo dirigidos aos leitores, admiradores e estudiosos da obra de Saramago e da sua vida.

Ayamonte e Vila Real de Santo António acolhem, no segundo dia do Encontro, sábado, dia 11 de novembro, a participação ativa dos leitores de Saramago.

Ao final da tarde, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, terá lugar a conferência de António José Borges, a partir da sua obra «Saramago – Da Cegueira à Lucidez».

A programação do segundo dia do Encontro encerra com a performance literária de Gisela Cañamero e Ricardo Madeira, a partir da obra «Todos os Nomes».

No dia 12, último dia do evento é proposta uma visita guiada, no âmbito da Rota Literária Saramago no Algarve, nos concelhos de Vila Real de Santo António e Castro Marim.

A exposição «Voltar aos Passos que foram dados», com seleção e composição de textos de Carlos Reis e Fernanda Costa, e design de André Letria, também integra o programa do Encontro, podendo ser visitada nas três bibliotecas municipais que acolhem o evento.

Ler/celebrar Saramago, é o mote destes encontros de partilha, realizando o sonho do escritor: «Seria perfeito poder reunir em um só lugar, sem diferenças de epaíses, de raças, de credos e de línguas, todos quantos me leem, e passar o resto dos meus dias a conversar com eles».

O 8.º Encontro Ibérico de Leitores Saramago é organizado pelas Câmaras Municipais de Castro Marim e VRSA, em parceria com a Biblioteca Municipal de Beja – José Saramago e o promotor da Aula Saramago – Diego Mesa, com o apoio do Ayuntamiento de Ayamonte, da Eurocidade do Guadiana e da Fundação José Saramago.

A participação no encontro é gratuita, mas com inscrição obrigatória aqui.