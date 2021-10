Castro Marim: Dia Mundial da Alimentação com livros, pratos e cheiros

Em Castro Marim, o Dia Mundial da Alimentação, será entre livros, pratos e cheiros.

O município de Castro Marim, em parceria com a Associação In Loco, promove no sábado, dia 16 de outubro, na Biblioteca Municipal, várias ações que procuram e informar e promover uma «alimentação saborosa, saudável e económica», no âmbito do Dia Mundial da Alimentação.

As ações, que arrancam às 15h00, são dinamizadas em torno da nova edição do livro «O Prato Certo», com truques e dicas de receitas simples e acessíveis, inspiradas nos princípios da alimentação mediterrânica.

Será realizada uma palestra, com a presença de uma nutricionista, e um workshop culinário, organizado por um chef convidado. Paralelamente, decorre um pequeno «mercadinho», com a venda de produtos alimentares locais e saudáveis, numa perspetiva de valorização dos recursos endógenos e de géneros de circuitos curtos, incentivando a produção e o consumo de proximidade.

Haverá também atividades dirigidas aos mais pequenos, relacionadas com o tema «Alimentação Saudável», e uma exposição sobre o «Desperdício Alimentar», uma das grandes preocupações da atualidade, já que mais de 2.5 milhões de toneladas da comida produzida anualmente são perdidas ou desperdiçadas, segundo dados de 2021 da World Wide Fund.

Esta jornada dedicada à alimentação é dirigida a todos os interessados, mas com limite de participantes e inscrição prévia através do telefone 281 510 747, sujeita às normas da Direção-Geral de Saúde adequadas ao espaço.