Castro Marim desafia os foliões para um «Carnaval sobre Rodas»

Iniciativa quer levar os festejos carnavalescos a todas as povoações do concelho.

A pandemia ainda perdura mas não vai travar algumas celebrações carnavalescas no concelho de Castro Marim, que recebe de 25 de fevereiro a 1 de março um «Carnaval sobre Rodas», numa ação que procura celebrar e valorizar o Carnaval do concelho, que era já um dos cortejos mais conhecidos do sotavento algarvio.

A iniciativa é do projeto «Castro Marim (COM) Vida», em parceria com o município de Castro Marim e a Junta de Freguesia de Altura, e promete levar «Amor e Afetos», o tema eleito para este cortejo itinerante, às principais povoações do concelho, mas também às mais isoladas, às escolas, infantários e lares de idosos.

Aproveitando o conhecimento e a experiência dos voluntários que todos os anos participam no Carnaval de Altura, a carrinha do «Carnaval sobre Rodas» levará a cada sítio um pouco daquilo que é o Carnaval folião, que se espera voltar a realizar em 2023.

Esta iniciativa surge na resposta a dois dos grandes eixos do «Castro Marim (COM) Vida» – promover o envelhecimento ativo e quebrar o isolamento social dos idosos, agravado pela pandemia.

Assim, já na rua, o município convida «a que à festa, ao amor e aos afetos levados pelos foliões deste Carnaval sobre Rodas, se junte a animação, a alegria e a criatividade dos convivas, procurando-se sempre evitar as aglomerações de pessoas».

Para esta iniciativa, colaboram também as Juntas de Freguesia de Castro Marim e de Odeleite e várias Associações e Clubes Recreativos locais.

Calendarização do «Carnaval sobre Rodas»: