Castro Marim dá bolsas a estudantes do ensino secundário e superior

Candidaturas já estão abertas.

A Câmara Municipal de Castro Marim está a receber, durante os meses de setembro e outubro, candidaturas às bolsas de estudo atribuídas ao ensino secundário e ao ensino superior.

Segundo o município, este é «um dos maiores gastos no âmbito das políticas sociais do município, mas que se traduz num investimento de futuro para o desenvolvimento do território».

No período escolar de 2020/21 foram atribuídas 54 bolsas de estudo, num total de cerca de 90.000 euros.

Por cada estudante do ensino secundário são atribuídos 1000 euros anuais e, para os de ensino superior, 2500 euros, num valor variável consoante a atribuição de bolsa da faculdade.

As candidaturas devem ser entregues no Gabinete de Ação Social do município de Castro Marim. Toda a informação e documentos a preencher estão disponíveis aqui.

«Depois de dois anos particularmente difíceis, em que muitas famílias passam por novos e maiores constrangimentos económicos decorrentes das medidas de combate à pandemia, esta é uma medida de apoio fundamental que permite aos jovens residentes no concelho prosseguir com os estudos, apesar da sua condição económico-financeira», explica a autarquia.