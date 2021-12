Castro Marim convida crianças «a semear o futuro» neste Natal

Iniciativa abrange 500 alunos do pré-escolar e 1º ciclo.

A Câmara Municipal de Castro Marim preparou «uma pequena surpresa» para as crianças do pré-escolar e 1º ciclo do Agrupamento de Escolas do concelho, com o intuito de celebrar os valores do Natal junto dos mais novos.

Assim, pequenas sementes de pinheiro, guardadas em cápsulas de lápis de madeira, foram distribuídas com vasos de terra húmida e cerca de 500 crianças foram, assim, convidadas a «semear o futuro de Castro Marim».

A preservação e promoção da biodiversidade tem sido um dos grandes desafios da governação e a autarquia castromarinense «tem procurado agir em várias frentes, desde a execução de obras elementares no âmbito da proteção ambiental, como o Passadiço de Altura ou a Ciclovia da Lezíria, até à concretização de projetos e ações de sensibilização e educação ambiental, como a iniciativa «Jovens pelo Ambiente».

A oferta de Natal deste ano foi integrada nesta política de ação, sabendo que estimulando o interesse e o sentido de proteção nas nossas crianças e jovens, preparamos cidadãos melhor consciencializados, mais atentos e mais participativos nesta que é a missão coletiva do desenvolvimento sustentável.