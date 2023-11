Castro Marim conquistou galardão de «Município Amigo do Desporto»

Castro Marim foi, no passado dia 13 de novembro, galardoado como «Município Amigo do Desporto», numa cerimónia realizada em Portimão.

Reconhecimento público de excelência, o galardão «Município Amigo do Desporto» valoriza as práticas adotadas pelos municípios na promoção do desporto e atividade física. A Câmara Municipal de Castro Marim, destaca a implementação de programas pioneiros no país, como o Programa Municipal de Combate à Obesidade. O galardão reconhece, além disso, o apoio às associações desportivas, com as quais a autarquia também estabelece parcerias, procurando alargar a oferta desportiva no concelho, e a formação técnica contínua.

Para atribuição do título são consideradas dez áreas: organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação.

O programa «Município Amigo do Desporto» é promovido pela plataforma Cidade Social, constituindo uma rede de municípios portugueses, um grupo de partilha de boas práticas, de benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo.