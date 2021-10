Castro Marim celebrou Dia Mundial da Alimentação com «O Prato Certo»

Efeméride assinalou-se no sábado, dia 16 de outubro.

Em Castro Marim, a data foi assinalada com uma ação do projeto «O Prato Certo», da Associação In Loco, que trouxe à Biblioteca Municipal a nova edição do seu livro e muitos truques e dicas de receitas simples e acessíveis, inspiradas nos princípios da alimentação mediterrânica.

Esta ação contou com a participação do chef Abílio Guerreiro, que foi ensinando a preparar e confecionar umas «bifanas mediterrânicas com legumes», servidas no lanche dos participantes.

Paralelamente, decorreu um pequeno «mercadinho» com a venda de produtos alimentares locais e saudáveis, numa perspetiva de valorização dos recursos endógenos e de géneros de circuitos curtos, incentivando a produção e o consumo de proximidade.

Nesta mostra, estiveram os jovens empreendedores da Mercearia Bio «Meio Limão» e uma produtora/comerciante local, de Pisa Barro (freguesia de Castro Marim).

«O Prato Certo» é um projeto que nasceu com o objetivo de ajudar as pessoas a realizar, de forma informada, as escolhas alimentares no seu dia-a-dia através de uma alimentação Saborosa, Saudável e Económica, que respeita a sazonalidade e a produção local.

Esta é uma das iniciativas que o município de Castro Marim tem vindo a desenvolver nas áreas da saúde, da reeducação alimentar e do ambiente. Outras foram, por exemplo, o desenvolvimento dos programas desportivos «Põe-te em Forma» e «Ao Ritmo dos 60», do 1º programa municipal de Combate à Obesidade e do programa ambiental «Jovens pelo Ambiente».