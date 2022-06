Castro Marim celebra Dia do Município com concerto de António Zambujo

Comemorações arrancam com um arraial popular.

O Revelim de St. António, em Castro Marim, recebe na próxima sexta-feira, 24 de junho, Dia do Município, às 22h00, um concerto de António Zambujo, «um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas».

O concerto é antecedido por uma atuação da dupla André Ramos e Emanuel Marçal, às 21h00. Depois, António Zambujo faz a sua estreia em Castro Marim com o seu último álbum «António Zambujo Voz e Violão», inspirado num dos discos da sua vida, «João Voz e Violão», álbum de João Gilberto editado em 1999.

As comemorações, no entanto, arrancam logo na quinta-feira, dia 23. A Praça 1º de Maio acolhe o tradicional Arraial de São João, com uma sardinhada a partir das 20h00, antecipando a entrega dos prémios do XXI Concurso de Mastros, uma das tradições de maior apreço dos castromarinenses, que conta com o trabalho e a dedicação das várias associações locais e clubes locais.

O Dia do Município, 24 de junho, começa logo às 9h00, com o Hastear da Bandeira e a Arruada da Banda Musical Castromarinense. Segue-se uma missa na Igreja Matriz de N. Sra. dos Mártires.

A sessão solene tem lugar na Biblioteca Municipal de Castro Marim, às 11h00, e traz de volta ao debate um problema estrutural que há três anos marcava a agenda política no Algarve – a gestão de recursos hídricos.

Com esta «permanente preocupação», o município de Castro Marim tem «trabalhado em várias frentes, objetivando a otimização da eficiência hídrica do território».

Entre as principais medidas destacam-se a implementação das Zonas de Medição e Controlo (ZMC’s) no concelho, investimento realizado pelo Fundo Ambiental e em estreita colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o desenvolvimento de um programa de engenharia financeira também com a APA, a Águas do Algarve e os campos de golfe Quinta do Vale e Castro Marim Golf, para que até ao final do ano se consigam regar os campos através da água tratada da ETAR de Vila Real de Santo António.

«Com a Barragem de Odeleite com uma cota baixíssima e a colocar em causa investimentos estruturais pensados para a fruição deste plano de água, este é um tema que não pode deixar a agenda política» de Castro Marim e do Algarve.

«Grandes investimentos no território, como o empreendimento da Verdelago, sofreram alterações estruturais e conceptuais, para respeitar esta preocupação hídrica», afirma o município.

Também em termos educativos se tem realizado um investimento num programa de atividades extracurriculares assente no tema da Água, sendo apresentado no dia 24 um livro infantojuvenil sobre a temática.