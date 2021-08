Castro Marim celebra a padroeira Nossa Senhora dos Mártires no dia 15 de agosto.

É uma das celebrações mais importantes para os castromarinenses, celebrada no dia 15 de agosto, que junta sempre milhares de pessoas numa expressiva manifestação de fé em honra da padroeira, Nossa Sra. dos Mártires.

Numa homenagem a esta manifestação de fé, e também como forma de a realentar depois de mais um ano de pandemia, a autarquia castromarinense preparou uma exposição de rua, de 21 painéis, onde se poderão revisitar os semblantes, os momentos e as emoções invocadas na devoção à padroeira ao longo dos anos.

Num ano ainda muito marcado pela pandemia, a Festa em Honra de N. Sra. dos Mártires inicia-se então às 18h00, com a passagem da imagem da padroeira pelo percurso tradicional que a procissão fazia pela vila raiana.

Segue-se, às 19h30, a celebração do Terço Mariano e a realização de uma Missa Solene na Praça 1º Maio, coração da vila raiana e palco das celebrações em anos anteriores.

Com lotação reduzida, de acordo com as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, as celebrações religiosas serão transmitidas em direto na página de Facebook do município de Castro Marim.

Ainda não foi possível ter terminada a requalificação da fachada e telhado da Igreja Matriz, de onde sairá a imagem, no entanto está já em conclusão o melhoramento da escadaria e zona envolvente, que incluí a construção de rampas de acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

À noite, pelas 22h00, as celebrações passam para o palco do Revelim de St. António, com o concerto de Ana Laíns, cantora de fado e música tradicional portuguesa com mais de 20 anos de carreira.

O espetáculo é gratuito, mas com ocupação limitada, devendo reservar previamente o seu lugar no Gabinete de Apoio ao Munícipe, através do telefone 281 510 778.

No espaço é garantido um circuito de entrada, lugares marcados e desinfetante, sendo obrigatório o uso de máscara.

As celebrações em Honra de Nossa Senhora dos Mártires têm a organização da Paróquia de São Tiago e da Câmara Municipal de Castro Marim, com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil.