Castro Marim avança com nova testagem a toda a população

Castro Marim avança novamente com testagem COVID-19 a toda a população.

Devido ao agravamento da situação pandémica, e com o aparecimento de novos casos no concelho, que não registava nenhum nos últimos meses, o grupo de voluntários da ação de testagem em massa, promovida em colaboração com o município de Castro Marim em fevereiro, voltou a organizar-se e avança novamente com o rastreio da população.

Excetuam-se as crianças até aos 10 anos, pela dificuldade da colheita da amostra, e as pessoas vacinadas ou que já passaram a doença, dado que estão imunes.

Altura será o primeiro local de ação, sendo que é aqui que existe um maior fluxo de pessoas durante esta época.

A testagem decorrerá nos dias 3 e 4, na zona pedonal, junto à Av. 24 de Junho. As inscrições são feitas no local.

Francisco Amaral sublinha e agradece a verticalidade deste grupo de voluntários, que se tem manifestado sempre colaborativo e empenhado em todas as iniciativas, salientando também que todo o trabalho desenvolvido tem o aconselhamento técnico do delegado de saúde local e segue as diretrizes do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.