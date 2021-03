Castro Marim atribui bolsas a estudantes do secundário e ensino superior

A Câmara Municipal de Castro Marim atribuiu recentemente 54 bolsas de estudo aos alunos do concelho, dos ensinos secundário e superior.

No total, são 88.500 euros de investimento, naquela que é, segundo a autarquia, «uma aposta no futuro e no desenvolvimento do território de Castro Marim e também uma forma de promover o aproveitamento escolar, condição sine qua non para a atribuição» das bolsas.

Assim, foram atribuídas um total de 54 bolsas de estudo, 31 de ensino secundário e 23 de ensino superior, sendo que por cada estudante do ensino secundário são atribuídos 1000 euros anuais e, para os de ensino superior, 2500 euros (valor variável consoante a atribuição de bolsa da faculdade).

Numa altura em que muitas famílias se deparam com o impacto económico negativo resultante das medidas tomadas no combate ao novo coronavírus, «os apoios sociais revestem-se de uma maior importância» e por isso, além da atribuição de bolsas de estudo, o município de Castro Marim reajustou «algumas das medidas já vigentes à nova realidade, como o alargamento do fornecimento de refeições a alunos de famílias atingidas pela crise económica, assegurando ainda o transporte das mesmas».

A edilidade lembra ainda que está «disponível para avaliar situações excecionais ou de emergência, que careçam agora de apoios sociais que até à data não necessitavam. Lembramos que as famílias que se encontrem em situação de carência económica equiparada ao escalão A e B, devem contactar o Gabinete de Ação Social do Município através do número 281 510 742».