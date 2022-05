Castro Marim aposta na iluminação solar para a Ciclovia da Lezíria  

Concurso público aberto até dia 2 de junho.

O município de Castro Marim abriu um concurso público para a adjudicação da execução de iluminação solar na Ciclovia da Lezíria, localizada na Estrada Nacional 122 e que liga Castro Marim a Vila Real de Santo António. As propostas poderão ser apresentadas até ao dia 2 de junho.

A intervenção está avaliada em 310.000 euros, contando com um prazo de execução de seis meses, estando este investimento enquadrado no PO CRESC Algarve 2020, no âmbito do plano de ação PADRE, aprovado para o Baixo Guadiana na operação READY, apoiada por Portugal e União Europeia, cofinanciado a 70 por cento pelo FEDER.

«A energia solar fotovoltaica, como energia renovável, veio responder a um dos maiores desafios que se impõem» à gestão autárquica, «a sustentabilidade ambiental e energética», apontam os responsáveis de Castro Marim, que acrescentam: «é uma forma de produção de energia mais económica, com menor impacto ambiental e um impacto visual mais leve do que as soluções tradicionais, além de, neste caso concreto, ser também uma solução menos intrusiva para a avifauna».

«Além de permitir uma ligação sustentável da vila castromarinense à cidade pombalina, a apenas 3 quilómetros de distância, a Ciclovia da Lezíria oferece uma vista deslumbrante para a Reserva Natural do Sapal», afirma ainda a autarquia de Castro Marim.

Este é o primeiro troço de um projeto integrado de sustentabilidade ambiental que o município castromarinense promove como Triângulo Verde (Vila Real de St. António – Castro Marim – Praia Verde).