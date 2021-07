Castro Marim aposta em veículos elétricos para vários serviços municipais

O município de Castro Marim, «na senda da descarbonização e da eficiência energética», dotou vários serviços essenciais e com grande impacto na vida da população com veículos 100 por cento elétricos.

Nesse sentido, afetas ao transporte social e de saúde estão duas viaturas, medida que resultou de um estudo sobre os circuitos regulares e soluções de mercado que a autarquia de Castro Marim encetou há dois anos e que é apoiada pelo Fundo Ambiental, no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, que comparticipa em 50 por cento a locação financeira destes veículos elétricos (até 12.000 euros), bem como a aquisição e instalação de um posto de carregamento semirrápido para os mesmos (até 4.000 euros).

Paralelamente, a Câmara Municipal decidiu adquirir mais dois veículos 100 por cento elétricos, desta feita de baixa autonomia, destinados aos serviços municipais externos, em particular os de fiscalização, abastecimento de água e tratamento de águas residuais, por serem serviços com horários definidos, rotas limitadas, suscetíveis de coordenar com os tempos de carregamento e autonomias das viaturas desta natureza.

Neste momento, para o público em geral, Castro Marim já dispõe de dois Postos de Carregamento Normal (PCN): um na vila, perto da Casa do Sal, e outro em Altura, junto ao Mercado Municipal.

A instalação destes equipamentos foi possível graças a um protocolo celebrado entre a autarquia, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e o Turismo de Portugal, no âmbito de um programa nacional com o qual se pretende dotar todos os concelhos do país com infraestruturas de carregamento elétrico.

Permitindo o carregamento de dois veículos elétricos em simultâneo, a utilização dos equipamentos é gratuita, mediante acordo existente entre o município e a MOBI.E (entidade gestora da rede para a mobilidade elétrica). A autarquia está também a desenvolver o regulamento de instalação de postos de carregamento em espaço público.