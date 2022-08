Castelo de Paderne acolhe «Observação de Estrelas – Perseidas»

Iniciativa conta com a presença do astrónomo Oleh Malyi.

O Castelo de Paderne volta a acolher a habitual «Observação de Estrelas – Perseidas», também conhecidas popularmente como «lágrimas de São Lourenço», já no próximo sábado, dia 13 de agosto, entre as 20h30 e as 24h00.

A iniciativa conta com a presença do astrónomo Oleh Malyi, que traz consigo dois telescópios que permitem fazer a observação do céu e das estrelas. Malyi pertence à equipa ESO – European Southern Observatory, organização intergovernamental que se dedica aos estudos dos astros.

A Observação das Estrelas decorre do fenómeno da chuva de meteoros das Perseidas, junto à constelação de Perseu, que todos anos no mês de agosto passa perto de nós, permitindo assim a sua observação.

Desde o início do cristianismo, o fenómeno ganhou popularmente a designação de «lágrimas de São Lourenço». O Castelo de Paderne é sempre o local escolhido, pelo facto de se encontrar longe das luzes da cidade e permitir uma melhor contemplação do fenómeno das chamadas estrelas cadentes.

Durante a observação, os participantes poderão ainda desfrutar de atividades educativas na Ermida, nomeadamente o reviver de histórias antigas e uma «Oficina do escrivão», bem como ouvir as estórias do Mouro do Castelo, personagem que vai maravilhar todos os presentes com a lenda da Moura encantada.

Esta iniciativa é promovida pelo município de Albufeira, através do Museu Municipal de Arqueologia e do Arquivo Histórico.