Casamentos: Algarve quer afirmar-se como «Weddings Destination» de eleição

É cada vez maior o número de noivos estrangeiros que escolhe o Algarve como destino para casar fora do seu país de origem.

Irlandeses e britânicos são os que mais optam pela região para dizer o «sim», enquanto que França e EUA estão entre os mercados que revelam mais sinais de crescimento.

Reconhecendo o enorme potencial dos casamentos e de outras celebrações associadas ao matrimónio para o turismo da região, o Turismo do Algarve tem vindo a fazer uma aposta estratégica neste segmento.

Exemplo disso é a captação do evento Portugal in Love, um fórum internacional exclusivamente dedicado ao segmento dos casamentos, que se realizou, pela primeira vez, no Algarve, de 13 a 15 de novembro.

O objetivo deste investimento é promover a oferta da região, de forma a conquistar o interesse de noivos de todo o mundo e a reforçar o posicionamento do Algarve como destination wedding de eleição.

Esta edição do Portugal in Love foi a mais participada de sempre, contando com 35 expositores e wedding planners de 13 mercados distintos (Emirados Árabes Unidos, Brasil, EUA, Reino Unido, Espanha, Líbano, França, Itália, Suíça, Suécia, Alemanha, Áustria e Portugal).

A expectativa é a de que a participação do Turismo do Algarve neste evento possa contribuir para aumentar o número deste tipo de celebrações realizadas na região.

«Queremos tirar o partido do facto de o Algarve reunir todos os atrativos necessários para quem procura um local de sonho para casar», avança André Gomes, presidente do Turismo do Algarve.

«Os casamentos são uma excelente oportunidade de promoção para o destino, na medida em que permitem dar a conhecer, junto de todos os convidados, e de uma forma orgânica, a diversidade de experiências que o destino tem para oferecer a quem o visita. Por norma, este tipo de celebrações correspondem a uma estadia de alguns dias, proporcionando aos participantes uma perspectiva bem completa da região», explica.

Por outro lado, as temperaturas amenas do Algarve favorecem uma procura regular do destino, ao longo de todo o ano, não só no que diz respeito à realização de casamentos, mas também de outras comemorações dentro da mesma temática, como luas-de-mel, renovação de votos ou a comemoração de 25 e 50 anos de matrimónio. A importância estratégica deste segmento justifica-se assim também pelo contributo na amenização da sazonalidade nas shoulder seasons (primavera e outono).

Para além do clima, também as praias, a diversidade de venues e de cenários de grande beleza natural, a riqueza da oferta, a hospitalidade, a experiência e o profissionalismo dos serviços prestados são alguns dos principais argumentos que têm vindo a conquistar casais nos mais diversos mercados.

Adicionalmente, fatores como a relação qualidade-preço, a existência de boas ligações aéreas, a facilidade na realização das formalidades legais necessárias, o ambiente multicultural da região ou a legalidade de casamentos entre pessoas do mesmo género surgem como outros elementos diferenciadores que contribuem para a afirmação do Algarve enquanto wedding destination de referência.

No seu site a Associação Turismo do Algarve (ATA) disponibiliza um conjunto de conteúdos específicos sobre o produto «Casamentos», juntamente com a restante oferta turística do destino promovida nessa plataforma.