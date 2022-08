Casal responsável por vários furtos no Algarve detido em Lagos

Suspeitos praticaram crimes em Loulé e Sagres.

A GNR, através dos Postos Territoriais de Lagos e Vila do Bispo, deteve no domingo, dia 14 de agosto, no concelho de Lagos, um homem e uma mulher de 62 e 42 anos pela prática de vários furtos.

Os militares da Guarda realizaram diligências policiais na sequência de uma denúncia de furto em Sagres, acabando por localizar e deter os suspeitos, em Lagos, e apurando que já tinham praticado outros crimes semelhantes no município de Loulé.

Durante a ação policial foi possível apreender diverso material furtado: cinco telemóveis, cinco pares de óculos, quatro carregadores de telemóvel, dois discos externos, duas powerbank e um computador portátil.

Os suspeitos foram presentes no dia 15 de agosto a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Lagos, ficando sujeitos a apresentações semanais às autoridades e, no caso do suspeito de 62 anos, à interdição de saída do território nacional.

Esta ação contou o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Portimão.