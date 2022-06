Casal detido em Loulé com mais de 39 quilos de haxixe

Cooperação entra a GNR e a Guardia Civil.

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé, deteve na sexta-feita, dia 10 de junho deteve um casal de 37 e 38 anos por tráfico de droga, tendo sido apreendidos mais de 39 quilos de haxixe.

Uma «permanente troca de informações e da cooperação policial com a congénere de Espanha Guardia Civil» permitiu «obter a informação de que os ocupantes de um veículo apresentavam um comportamento e movimento suspeito naquele país, apurando-se depois que se encontravam a efetuar a deslocação para Portugal», explica a GNR.

Por isso, «foi de imediato montado um dispositivo policial em território nacional, composto por elementos das valências de Investigação Criminal, Trânsito e Intervenção, que permitiu intercetar o veículo e os referidos ocupantes em plena A22 – Via do Infante, junto a Loulé».

Desta ação resultou a apreensão de 39.317 quilos de haxixe, suficientes para mais de 78 mil doses individuais, 255 doses de cocaína, dois telemóveis, um automóvel e 130 euros em numerário.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes a tribunal no dia 11 de junho. A ação contou com o apoio do Destacamento de Trânsito (DT) de Faro e do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro.