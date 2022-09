Casa do Povo de Messines homenageada pelo município de Silves

Casa do Povo de Messines foi homenageada na cerimónia das comemorações do Dia do Município de Silves.

Foi no Castelo de Silves que a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines esteve em destaque, no sábado, dia 3 de setembro, ao ser homenageada pela Câmara Municipal com o Galardão Mérito Coletividade, pelo trabalho desenvolvido em prol da comunidade.

Entre outros prémios de reconhecimento a personalidades e instituições, a autarquia de Silves distinguiu também vários atletas da Casa do Povo de Messines, como o ginasta Francisco Labiza e o atleta de andebol em cadeira de rodas, Tiago Cantigas, que receberam a Distinção de Mérito Desportivo Internacional.

A Casa do Povo de Messines, fundada a 15 de dezembro de 1934, é Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), contando, neste momento, com mais de 200 colaboradores, a atuarem em cinco vertentes distintas: Desporto e Lazer, Saúde Mental, Apoio Comunitário e Social e Cultura e Educação.