Casa do Povo de Messines e BPI juntam-se em prol da saúde mental

«Animamente» é o nome do projeto da Casa do Povo de Messines que, com o apoio do Prémio BPI – Fundação «la Caixa» Capacitar, visa a aquisição de novas competências e autonomia para portadores de deficiência mental, através do contato com os animais e a natureza.

Com cerca de cinco meses de atividade, o «Animamente», projeto idealizado pela psicomotrista Nádia Palhinha e pela psicóloga Patrícia Gonçalves, surgiu da necessidade de combater o estigma contra a deficiência e a saúde mental, potenciando a autonomia e favorecendo a inserção sócio-profissional dos beneficiários, no barlavento algarvio, em especial no concelho de Silves.

O projeto da Casa do Povo de Messines foi uma das propostas vencedoras do Prémio BPI Fundação «la Caixa» Capacitar, tendo como foco a psicoterapia assistida através do contato com a natureza e os animais para pessoas portadoras de deficiência e/ou doença mental, beneficiários da unidade sócio-ocupacional, da equipa de apoio domiciliário e pessoas da comunidade.

Já com provas dadas, o «Animamente» tem como objetivo principal capacitar 45 beneficiários, do concelho de Silves, portadores de deficiência e/ou doença mental, e ainda 40 familiares ou cuidadores informais, de mais competências emocionais, sociais e motoras, tirando partido de todos os benefícios associados a esta terapia.

Segundo a coordenadora Nádia Palhinha, «este projeto está assente em quatro pilares: a capacitação dos técnicos envolvidos para garantir um apoio cada vez mais eficaz e personalizado; o desenvolvimento dos utentes que, semanalmente têm a oportunidade de experienciar um momento terapêutico alternativo; o incentivo para a inclusão na sociedade, através de atividades laborais e outras socialmente úteis e voluntariado e, por fim, mas não menos importante, o apoio às famílias e a abertura do projeto à comunidade, através de tertúlias e encontros familiares com as entidades parceiras onde se promove a socialização, a partilha e a entreajuda».

Ao nível da saúde física, o objetivo passa «pela melhoria da coordenação, do equilíbrio, da noção e controlo do próprio corpo para, progressivamente, conseguir a diminuir o recurso à terapêutica medicamentosa e idas às urgências psiquiátricas». Já no campo cognitivo, de aprendizagens e de desenvolvimento de competências, a coordenadora pretende ver aumentada «a capacidade de raciocínio lógico, a memória e trabalhar as capacidades psicossociais, essenciais para uma maior autonomia em contexto laboral».

Emocionalmente, as responsáveis esperam atingir «um nível maior de estabilidade, controlo e gestão emocional tendo como meio facilitador os animais e a natureza».

O trabalho diário desta equipa não para e as metas a atingir são bem claras, segundo Patrícia Gonçalves: «as expetativas do impacto social deste projeto passam por melhorar a qualidade de vida de pelo menos 70 por cento dos beneficiários, diminuir o recurso às urgências hospitalares e ingestão de medicamentos e conseguir inserir dez destas pessoas na sociedade, a nível associativo, desportivo, educacional e profissional».