Casa do Povo de Messines celebrou 88º aniversário com casa cheia

Casa do Povo de Messines celebrou 88º no sábado, dia 17 de novembro, com uma noite memorável.

Para celebrar os 88 anos, aa Casa do Povo de Messines organizou uma gala de aniversário, que teve lugar em sede própria, no sábado, dia 17 de dezembro.

A casa encheu de amigos, apoiantes, sócios, colaboradores e entidades que fazem parte do percurso da instituição neste caminho da solidariedade e apoio à comunidade.

Numa noite em que foi celebrado o trabalho que é feito todos os dias, o evento foi abrilhantado pelas respostas sociais da Casa do Povo, num espetáculo onde o Desporto, a Saúde, o Social, a Cultura e a Educação mostraram o trabalho desenvolvido em originais atuações, fruto de muita dedicação de todas as áreas que representam as cores da Instituição.

Desde um espetáculo de Leds, preconizado pelos ginastas a representar todas as modalidades que praticam até às atuações conjuntas do Polo da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve com o Grupo Coral e o Clube da Batucada da Instituição, onde se refletiu a palavra inclusão ao mais alto nível, a noite foi de emoção do inicio ao fim.

Durante a gala, além das palavras de agradecimento do presidente José Carlos Araújo, foram chamados ao palco e galardoados os atletas que se destacaram este ano, nacional e internacionalmente, os parceiros privados e associativos que apoiam a instituição e, ainda as entidades que acompanham e apoiam os projetos da Casa do Povo como a Segurança Social, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade Social do Algarve (URIPSS), o Instituto do Emprego e. Formação Profissional (IEFP), o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), o Banco Alimentar do Algarve, os agrupamentos escolares onde a Casa do Povo gere as AECs, os membros do executivo municipal de Silves, pela presidente Rosa Palma, além de outros convidados.

A Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, fundada a 15 de dezembro de 1934, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

No momento, com mais de 200 colaboradores, entre trabalhadores e prestadores de serviços, atua em cinco vertentes representadas pelas diferentes cores do logotipo: o desporto e lazer, a saúde mental, o apoio comunitário e social, a cultura e a educação.

Tem como missão contribuir para o desenvolvimento da comunidade na área social, educativa, desportiva, cultural e de lazer, pautada por um serviço integrado de qualidade e proximidade.

No plano desportivo, destacam-se várias modalidades com representação a nível internacional assim como desporto adaptado; a nível comunitário, projetos de apoio social e, ainda a mais recente resposta na área da saúde mental com uma unidade sócio-ocupacional e uma equipa de apoio domiciliário para utentes que nos chegam de várias zonas do Barlavento algarvio.

A somar a estas respostas, oferece, em sede própria, várias formações artísticas enquanto a nível educativo, conta com creche, pré-escolar e CATL. Faz a gestão de outro estabelecimento em Alcantarilha e ainda a coordenação de atividades extracurriculares em sete agrupamentos do Algarve.