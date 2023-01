Casa do Benfica de São Brás de Alportel é Campeã do Mundo de Sueca

A Casa do Benfica de São Brás arrecadou o primeiro prémio no Torneio Mundial de Sueca, o que lhe valeu um louvor por parte do executivo municipal.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel acaba de entregar um voto de louvor à equipa de sueca da Casa do Benfica de São Brás de Alportel, que se sagrou campeã mundial no Torneio de Casas do Benfica em Sueca.

A vitória foi arrecadada pela equipa são-brasense no 8º Torneio Mundial, que decorreu no Estádio da Luz, em Lisboa, no passado dia 4 de dezembro, entre 43 Casas do Benfica.

São Brás de Alportel participou com dez jogadores, ou seja, cinco equipas e obteve o primeiro lugar na última fase, entre os 936 participantes deste mundial.

Representaram a Casa do Benfica de São Brás de Alportel os seguintes jogadores-sócios: Manuela Sousa e Catarina Sousa; José Rosa e Nélio Caetano; Emanuel Guerreiro e Joaquim Pinto; Paulo Anica e Joaquim Bernardo e Jorge Dias e José Sousa.

O primeiro lugar foi atribuído à equipa constituída por Paulo Anica, são-brasense e Joaquim Bernardo, de Tavira.

As Casas do Benfica existentes em todo o mundo realizam há oito anos um Torneio Mundial de Sueca reunindo jogadores das comunidades portuguesas espalhadas pelos diferentes continentes e em que participam Casas, Filiais e Delegações do Sport Lisboa e Benfica, levando a esse evento as suas «embaixadas».

Perante este resultado vitorioso, o executivo municipal aprovou por unanimidade a atribuição de um voto de louvor, entregue ontem, dia 17 de janeiro, à Casa do Benfica de São Brás de Alportel, «reconhecendo o mérito do esforço, iniciativa e dinamismo desta associação que promove o nome da vila a nível nacional e internacional, orgulhando adeptos e a comunidade».