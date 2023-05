Carvoeiro Branco começa a construção do resort Primelife

Projeto inovador da Primelife começa a ser construído, abrindo caminho para um luxuoso resort numa localização privilegiada.

A Carvoeiro Branco, um dos principais intervenientes na indústria da promoção imobiliária, lançou oficialmente um projeto excecional que visa redefinir o conceito de resort de luxo.

Com o início da obra, «temos o prazer de anunciar o desenvolvimento de 30 apartamentos requintados, cada um projetado para oferecer uma oportunidade de investimento única».

Com uma localização privilegiada, a apenas 750 metros da praia de Carvoeiro, o Primelife oferece a combinação perfeita de luxo, conforto e conveniência.

As primeiras atividades de construção são a criação de uma base que garante que os técnicos da construção tenham o ponto de partida perfeito para desenvolver os cinco blocos de apartamentos.

Em simultâneo, avança o trabalho de infraestrutura, incluindo estradas, eletricidade e sistemas de abastecimento de água.

«Estamos entusiasmados por embarcar nesta jornada extraordinária no Primelife», diz Erik de Vlieger, CEO da empresa.

«A nossa maior prioridade é criar um espaço que supere expectativas, oferecendo uma experiência de estilo de vida incomparável para os nossos futuros clientes».

Carvoeiro Branco não está apenas a trabalhar para redefinir o resort de luxo, mas também para dar uma contribuição significativa para a comunidade local.

O Primelife tem um volume total final de 14 milhões de euros que irá gerar mais de 1 milhão de euros em impostos para a Câmara Municipal de Lagoa.

Apartamentos de Alojamento Local à venda no Jardim do Paraíso Resort

A Carvoeiro Branco está também a vender 10 apartamentos com licença de Alojamento Local, no Jardim do Paraíso Resort através da parceira Carvoeiro Clube Real Estate.

Este anúncio surge no contexto das alterações recentes na legislação portuguesa relativa ao AL, que prevê a proibição de emissão de novas licenças e que licenças existentes sejam sujeitas a reavaliação em 2030 e revalidação periódica de cinco em cinco anos.

Adicionalmente, o sector estará sujeito a uma «taxa extraordinária», ainda a definir, dirigida ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

Trata-se de apartamentos T1 parcialmente renovados com capacidade para 4 pessoas, totalmente mobilados e com áreas construídas entre os 81 metros quadrados (m²) e os 105 m², localizados no rés-do-chão e primeiro andar de edifícios de dois pisos.

O Jardim do Paraíso Resort, conhecido pelo se ambiente tranquilo e relaxante, oferece uma oportunidade excecional para quem procura segurança num imóvel de investimento com um excelente potencial de rentabilização.

«Esta é uma oportunidade única para os investidores tirarem partido da licença AL que acompanha estes apartamentos», diz um porta-voz da Carvoeiro Branco.

«Com as recentes mudanças na lei de AL, os investidores podem rentabilizar as propriedades imediatamente após a compra, tornando esta uma oportunidade especialmente atraente».