Carvoeiro Black & White recebeu mais de 35 mil pessoas

Carvoeiro Black & White, que decorreu na praia da vila, situada em Lagoa, no sábado, contou com a presença de milhares de visitantes.

Carvoeiro Black & White encheu as ruas da Praia do Carvoeiro, no sábado passado, dia 17 de junho, no que foi não só um mar de gente como de alegria, dança, música e magia.

A Praia do Carvoeiro recebeu a 8.ª edição do Carvoeiro Black & White entre as 18h00 e as 03h00, milhares de visitantes, num dos maiores eventos realizados no país numa única noite, com mais de 35 mil pessoas a deslocarem-se a esta vila pitoresca.

Foram milhares os que saíram à rua, vestidos de preto e branco, dando um colorido especial à Praia do Carvoeiro. Motivos de atração não faltaram, numa edição que teve várias novidades, algumas que se revelaram um enorme sucesso, tais como a Silent Party, situada no cenário 6, no anfiteatro junto à Ermida, assim como a disposição do cenário 4 e 5, ambos na Estrada do Farol, que permitiu o aumentar o recinto do evento e melhorar a segurança e circulação no mesmo, o Sunset Experience, e o espetáculo de magia a cargo do mágico Paulo Cabrita.

Preparado com sete cenários dedicados ao espetáculo, à animação, à dança à música e à magia, o Carvoeiro Black & White, ofereceu uma diversidade musical e cultural, desde o Fado à música Chillout, dos ritmos Afro Roots aos melhores covers, da música dos anos 70s e 80s até à dance music, o que atraiu pessoas de todas as zonas do país, bem como da Europa.

São inúmeras as reservas nos restaurantes e hotéis, algumas até com um ano de antecedência, para marcar presença num dos maiores eventos que o país tem para oferecer.

À semelhança das últimas edições, o Município de Lagoa, organizadora do evento, disponibilizou uma linha regular de autocarros gratuitos e os números não enganam. Foi, sem dúvida, o ano em que a organização do evento transportou mais pessoas para o evento, tendo este serviço assegurado a ligação entre Carvoeiro e os vários estacionamentos previstos em Lagoa, entre as 18h00 e as 04h00, o que facilitou a chegada, em segurança, de milhares de pessoas ao recinto.

Frisa-se o facto de esta edição, com mais visitantes do que nas anteriores, superando as 35 mil pessoas no recinto, ter sido a que registou um menor número de incidentes.

«As primeiras palavras são para aqueles que tornam estes momentos e eventos possíveis. Um enorme obrigado a todos os colaboradores do município, às autoridades, aos Bombeiros Voluntários, aos comerciantes e à população da Praia do Carvoeiro. Esta edição foi, sem dúvida, um enorme sucesso, graças ao empenho de todos», afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

De recordar que durante a semana a Praia do Carvoeiro foi alvo de limpeza por parte da autarquia devido à enorme quantidade de algas (Rugulopteryx okamurae) trazidas pelo mar no fim de semana anterior, o que deixou a Câmara Municipal de Lagoa «sem alternativa», optando por devolver, com recurso a uma máquina, as algas ao oceano, de forma o local «pronto a tempo da festa», explicou o vereador com o pelouro do Turismo, Praias e Litoral, Parque de Máquinas e Viaturas, Mário Guerreiro, ao barlavento.