Empresa algarvia Carob World foi premiada por apresentar o produto mais inovador da Feira Gulfood 2022 que está a decorrer no Dubai.

Na Carob World, o sabor tradicional da alfarroba encontra a inovação e transforma este fruto do Mediterrâneo em experiências únicas.

Esta startup, localizada em Faro, desenvolve, produz e comercializa produtos alimentares inovadores à base de alfarroba.

Além da farinha, tabletes e cremes para barrar, lançou para o mercado um novo produto inovador, o xarope BIO de alfarroba.

Este ano, a Carob World participa de novo na Feira da Gulfood, no Dubai, e «é com um orgulho enorme» que recebe o prémio Most Innovative Halal Product na edição deste ano, com o Carob Syrup BIO.

O xarope de alfarroba é um saudável e versátil adoçante 100 por cento natural. Não contém glúten, estimulantes ou conservantes e é rico em antioxidantes e nutrientes essenciais como o ferro, cálcio, magnésio e potássio, diz a Carob World, que mostra como inovar com um recurso endógeno do Algarve.

A feira continua a decorrer até dia 17 de fevereiro, onde centenas de profissionais envolvidos no comércio B2B e o público em geral podem visitar o stand e ter a oportunidade de conhecer mais sobre produtos inovadores de alfarroba.