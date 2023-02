Carnaval celebra-se em Quarteira com a «Natureza em Festa»

O Carnaval de Quarteira este ano chama a atenção para a preservação da natureza e decorre entre os dias 17 e 22 de fevereiro, com entrada livre.

Quarteira volta a encher-se de alegria, música e animação nos dias 18, 19 e 21 de fevereiro, para receber o Carnaval, este ano com o tema «Natureza em Festa».

Tratam-se de três dias de desfile, a percorrer a Avenida Infante de Sagres, das 15h00 às 18h00, com a praia como pano de fundo.

Para a edição de 2023 do Carnaval de Quarteira, a preservação da natureza, por um planeta melhor, será o mote para a festa, com nove carros alegóricos, cinco grupos carnavalescos, três pontos de exibição, música, cor e muita animação à mistura.

Para os mais novos, a festa da pequenada começa logo na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, com o corso infantil, sobre o mesmo tema, entre as 10h00 e as 12h30, com os alunos das escolas e IPSS da freguesia a desfilarem os seus criativos trajes de Carnaval, ao longo de toda a Avenida.

Por fim, no dia 22 de fevereiro, a quadra carnavalesca encerra com o Enterro do Entrudo, uma tradição quarteirense nascida há quase três décadas, que envolve a comunidade local.

Este cortejo fúnebre terá o seu início às 21h00, na Rua da Palma, e irá percorrer grande parte das artérias da zona antiga da cidade, culminando na Praça do Mar com um espetáculo pirotécnico.

O Carnaval de Quarteira é uma iniciativa de entrada livre e conta com a organização da Junta de Freguesia de Quarteira e com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.