Carioca Leo Middea apresenta novo disco na República 14 em Olhão

Leo Middea vai apresentar o seu mais recente álbum numa digressão por Portugal, onde o primeiro concerto está marcado para a República 14.

Um dos mais relevantes artistas da nova geração da MPB, o carioca Leo Middea vai lançar, no dia 2 de junho, o novo álbum de originais, «Gente», através de uma digressão em Portugal.

«Gente» é o quinto disco de Leo Middea e será lançado através da editora francesa Pineapple French Pop.

Trata-se do primeiro trabalho do carioca em edição física, e com distribuição digital pela Altafonte Brasil.

A primeira atuação de Leo Middea em Portugal com este novo disco está marcada para o sábado, dia 20 de maio, na República 14, em Olhão, às 19h00 e às 21h30.

Segue-se Lisboa, dia 8 de junho, B.Leza; Mondim de Basto, no Favo das Artes, a 5 de julho; Porto, dia 6 de julho no Maus Hábitos; dia 15 de julho em Almada; dia 9 de setembro no Funchal e, mais tarde, dia 19 de outubro, novamente no Porto.

O novo disco foi gravado em várias cidades europeias e conta com a produção de Breno Viricimo e da participação da cantora brasileira a residir em Portugal, Mallu Magalhães, em «Borboleta Efeito», single lançado em março.

«Gente» inclui também as participações da cantora curandeira e do trompetista Béesau no tema «Balanço de Amor», bem como de vários instrumentistas.

No último ano, Leo Middea tem-se apresentado um pouco por todo o lado: Portugal, Brasil, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Espanha ou Cabo Verde.

O músico tem viajado pelo mundo acompanhado pela sua guitarra e as suas músicas já campeãs de streamings nas diversas plataformas digitais.

Atualmente, Leo Middea vive entre Lisboa, cidade onde gravou os seus discos anteriores: «Vicentina» e «Beleza Isolar» (2020) e Barcelona.

«Sejam todos muito bem-vindos! Esse é o início do disco, mas se você está ouvindo no aleatório pode ser o final ou então se é uma playlist a próxima música pode ser Give Me The Night ao invés de Borboleta Efeito, afirma o cantor

«Bom, esse disco é produzido por Breno Viricimo e pensámos com carinho em cada faixa, misturando sentimentos de amor, alegria, perda, raiva, dor, esperança, contemplação, ou seja, um quadro de vida nos ouvidos atentos», diz ainda.