Caravanistas multados por pernoitar em locais proibidos de Albufeira

Foram instaurados 51 autos de contraordenação.

A GNR de Albufeira realizou na terça-feira, dia 22 de fevereiro, várias ações de fiscalização e combate ao caravanismo ilegal, com especial incidência na zona costeira do concelho.

As ações de fiscalização culminaram na elaboração de 51 autos de contraordenação, dos quais 31 por pernoita no mesmo município em período superior a 48 horas, fora dos locais expressamente autorizados para o efeito, e 20 por pernoita em zona abarcada por Plano de Ordenamento da Orla Costeira.

Segundo a GNR, «o campismo e caravanismo selvagem é um problema identificado que constitui um fator de destruição de habitats, alguns deles protegidos, além de representar uma ocupação excessiva de espaços públicos, zonas costeiras e áreas classificadas por autocaravanas e similares, com consequências negativas na paisagem, no ambiente, no ordenamento do território e na saúde pública».

A Guarda irá «continuar a sensibilizar os caravanistas e campistas para adotarem um comportamento mais responsável e amigo do ambiente».