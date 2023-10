O Capelli Weekend da Porti Nauta promove um passeio de barco de Portimão até à Ria Formosa, em Faro, este fim de semana.

«A bordo de elegantes embarcações Capelli, navegando pelas águas do sul de Portugal, enquanto o sol do Algarve brilha no horizonte. Esta não é uma cena retirada de um filme, mas a realidade que os participantes do Capelli Weekend irão experienciar. Pela primeira vez em solo português, a prestigiada marca Capelli traz consigo a promessa de uma experiência náutica única», diz hoje a organização.

«Para aqueles que ainda não conhecem a marca, a Capelli é sinónimo de elegância e qualidade no mundo das embarcações. Famosos por integrarem parte dos festivais náuticos mais exclusivos da Europa, como Cannes e Génova».

O Capelli Weekend da Porti Nauta terá início no sábado, 7 de outubro, com uma recepção calorosa e um jantar de abertura que promete surpreender os participantes.

No domingo, 8 de outubro, a aventura continua com um passeio de barco de Portimão até à Ria Formosa, em Faro, uma das áreas mais deslumbrantes da costa algarvia.

Além da navegação, os participantes terão a oportunidade de explorar a beleza natural do Algarve e desfrutar de atividades também disponibilizadas pelo Grupo Angel Pilot, como Jet Ski, Sublue, Sifly-Foil board e até mesmo assistir a uma demonstração de caça submarina do Pluri-campeão Jody Lot, acompanhado de Sérgio Gorgulho.

É uma oportunidade de compartilhar experiências únicas com outros apaixonados pelas embarcações Capelli e explorar o Algarve de uma perspectiva totalmente nova.

O Capelli Weekend da Porti Nauta também abraça uma causa não menos importante: a proteção e conservação dos oceanos. Em parceria com a Yamaha, este evento une-se à campanha Clean the Sea, reforçando a sólida relação entre ambas as marcas a nível europeu.

São também patrocinadores: Osculati (Nautitejo), Prosea (Lowrance e Sinrad), Seajet Yacht Paint, Pinseria Dal Nonno e Clube Naval de Portimão.

A Porti Nauta, do Grupo Angel Pilot está sedeada em Portimão. A empresa tem duas unidades estratégicas de negócio: a venda e a manutenção de embarcações. Por ser relativamente recente, é uma empresa que teve um desenvolvimento muito acelerado nos últimos anos e que continua esse desenvolvimento, através da angariação de cada vez mais clientes e parceiros, e é neste momento uma das maiores empresas de comercialização e assistência a embarcações do país.

O Grupo Angel Pilot é uma organização que se dedica à comercialização, importação e exportação de equipamentos de lazer, com sede social no Algarve. A organização inclui três empresas lideradas pela família Balzer, através de uma filosofia de gestão que combina as características da empresa familiar, com a estrutura e capacidade de resposta de uma empresa líder de mercado em diversos sectores.

Programa

Sábado, 7 de outubro

14h00 – 17h00: Receção aos participantes e check-in

19h30: Jantar de Abertura @ Pinseria Dal Nonno

Domingo, 8 de outubro

07h30: Pequeno-Almoço

08h00: Briefing

08h30: Partida

Paragem para banhos e atividades diversas, incluindo Sublue, Jet Ski, Wakeboard e Sifly

12h30: Chegada à Ria Formosa

13h00: Almoço

15h00: Regresso