Campo de jogos multiusos de Algoz e Tunes foi requalificado pela REN

A população de Tunes passa agora a contar com um campo de jogos multiusos requalificado, num investimento de 50 mil euros.

As cerca de 600 crianças e jovens de cinco escolas existentes na União de Freguesias de Algoz e Tunes desde a manhã de ontem, quinta-feira, dia 26 de outubro, que já podem usufruir do requalificado campo de jogos multiusos da REN – Redes Energéticas Nacionais, situado na Rua Central de Tunes, junto à subestação da REN.

Trata-se de um projeto que permite dotar a freguesia de mais uma zona de lazer com novo pavimento, novas balizas e redes de vedação, iluminação e um novo espaço envolvente para o público, que junta a plantação de 20 casuarinas e bancos de jardim.

Este iniciativa surge no âmbito de um protocolo entre a União de Freguesias de Algoz e Tunes e a REN, em que a autarquia faz a gestão e manutenção do espaço, ficando a REN responsável pela limpeza do terreno envolvente uma vez por ano.

Na inauguração, estiveram presentes Tiago Raposo, vereador com o pelouro dos Equipamentos e Infraestruturas da Câmara Municipal de Silves, Sérgio Antão, presidente da União de Freguesias de Algoz e de Tunes, bem como diversos representantes da REN.

No uso da palavra, Sérgio Antão congratulou a REN «pela cedência de um espaço que já não é apenas um campo de futebol e que pode ser usado para outras atividades de lazer e desporto, juntando os mais jovens e os mais seniores. Este espaço está integrado ainda num espaço de lazer, promovendo eventos locais organizados pela comunidade, ativando o associativismo na região», apontou.

«Este novo campo é uma mais-valia para a freguesia. Fazia falta. Temos um polidesportivo em Tunes que é mais para as associações, este é para todos e para aqueles que têm menos recursos porque podem usá-lo em qualquer altura. Está aberto a qualquer hora, todos os dias e de forma gratuita. Não poderia ser de outra forma. Além disso, é uma instalação polivalente que se pode adaptar a outros desportos. Estamos muito satisfeitos», disse o autarca ao barlavento.

Por sua vez, João Gaspar, responsável pela área de Redes Sustentáveis e Servidões da REN, ao barlavento afirmou: «nos espaços onde se encontram as nossas infraestrutura, queremos integrá-los nas comunidades locais para que elas também possam usufruir de forma direta das mesmas. Havia ali um campo de jogos muito antigo, ainda do tempo em que existia uma central de produção de energia elétrica, já desativada há algum tempo. Aqueles terrenos vieram para a REN, fruto da parceria com a autarquia, e fizemos a reabilitação do campo», num investimento de cerca de 50 mil euros.

Segundo o responsável, a REN lançou ainda um desafio à comunidade. «Que incentivem a autarquia a instalar outro tipo de equipamentos, como os de fitness ao ar livre, perto do campo de jogos. Este último deverá ser utilizado pelos mais jovens, mas reparei que nas redondezas há uma percentagem de população mais sénior e com outros equipamentos instalados ali, poderemos ter uma relação intergeracional de promoção de vida saudável e bem-estar.

Apesar de para o futuro a REN não ter planeado mais nenhum projeto para o Algarve, tendo este de Tunes sido o primeiro na região, João Gaspar assegurou que estão «sempre abertos a novas oportunidades, ideias e desafios das comunidades locais.

Durante inauguração do campo de jogos em Tunes foram ainda plantadas 20 plantas casuarinas e promoveu-se uma aula de ginástica com os alunos do Agrupamento de Escolas Silves Sul.