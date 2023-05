Campanha «Prevent it like a gentleman» regressa ao MAR Shopping Algarve em prol da prevenção do cancro da próstata e da saúde mental masculina.

O centro comercial MAR Shopping Algarve, em Loulé, promove a sexta edição do «Prevent it Like a Gentleman», uma atividade solidária que decorre, entre 6 a 21 de maio, no meeting place.

A iniciativa está focada na saúde masculina e oferece rastreios PSA para o diagnóstico precoce do cancro da próstata, na Clínica HPA, para além de um desfile de motos vintage e exposições de arte e motas ao longo do mês.

O rastreio «Prevent it Like a Gentleman» é totalmente gratuito, sendo apenas necessário marcar previamente, através de contacto telefónico (302063457) ou de email (clinicaloule@grupohpa.com), com a indicação da campanha do MAR Shopping Algarve.

É de realçar que nas cinco edições anteriores, esta iniciativa registou mais de 1200 rastreios PSA, que permitiram a deteção e tratamento de casos em fase inicial.

O objetivo da ação é reforçar a importância da prevenção do cancro da próstata e da saúde mental masculina, associando-se ao movimento internacional «The Distinguished Gentleman’s Ride», que reúne no dia 21 de maio homens e mulheres para um desfile de motos vintage.

Este ano, os participantes são convidados a fazer um passeio em grupo, tendo como ponto de encontro a Sé de Faro, pelas 15h00. O dia finaliza com música ao vivo, com o DJ ROCKINDAD e a banda HOT BILLY RODS, a partir das 16h00, na zona de lazer do MAR Shopping Algarve.

Para além do rastreio e desfile, o MAR Shopping Algarve promove duas exposições «120 anos de evolução em tecnologia & mobilidade – A história da Triumph», que estará patente, entre 6 e 21 de maio.

Serão apresentadas algumas das motas mais emblemáticas da gama modern classic da marca inglesa. Em paralelo, também acontecerá a exposição «Re-cycle» de João Jesus.

Uma mostra que expõe trabalhos em metal com a reutilização de peças usadas de motas, bicicletas e automóveis.