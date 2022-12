Para atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional do Turismo do Algarve apresenta a região a quem quer fugir ao aumento da fatura energética.

Com o objetivo de atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional apresenta o Algarve como uma escolha apelativa para quem quer fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética.

O sol, o clima ameno e as atividades ao ar livre que podem ser feitas no destino.

são os argumentos em destaque, que convidam os turistas a vir gastar a sua energia na região, de uma forma mais interessante.

«Algarve: a different kind of energy. The only you should spend». Este é o mote da nova campanha promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa, incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de atividades ao ar livre que o destino oferece.

Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, esta ação foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando aqui uma oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se adivinha.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o Algarve lhes proporciona.

Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para um consumo de energia mais apelativo.

Marcando presença nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de dezembro, esta campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de realizar estadias de média e longa duração.

«Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa já a sentir, um pouco por toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de atividades ao ar livre que podem ser realizadas são fortes argumentos para convencer todos aqueles que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só recebemos os nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas mais interessantes de gastarem a sua energia», explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«Além dos preços apelativos da época baixa e da poupança que se pode alcançar em estadias mais prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida é também uma oportunidade para conhecer a região a um outro ritmo. Sendo este um período mais tranquilo, os turistas conseguem ter mais tempo e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para experimentar tudo aquilo que torna o Algarve um lugar único», acrescenta.

Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais: «A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por norma, é menos movimentado».

A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivos desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados externos.

Tendo por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e privadas para a definição de objetivos e de um plano de promoção comuns, a atividade da ATA materializa-se no estudo, na organização e desenvolvimento de ações específicas junto de públicos estratégicos.