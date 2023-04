Campanha de adoção animal em Olhão «ultrapassou expetativas»

A campanha de adoção animal que, em simultâneo, também recolheu alimentos a reverter para as associações do concelho, «saldou-se num êxito».

A campanha de adoção animal e recolha de alimentos a favor das associações do concelho, realizada no passado fim de semana, dias 1 e 2 de abril, com organização da Câmara Municipal de Olhão em parceria com o Marina Ria Center e várias entidades, «saldou-se num êxito», de acordo com a autarquia.

Foram muitas as centenas de olhanenses que passaram por aquele espaço ao longo dos dois dias, para participarem e assistirem às atividades incluídas no programa, como a cãominhada, que contou com mais de 50 participantes, a demonstração da equipa cinotécnica da PSP, ou os apontamentos musicais.

Além de os visitantes terem tido a oportunidade de contribuir com um donativo, também podiam conhecer o novo elemento de quatro patas para a sua família.

Outro dos pontos altos do evento foi a apresentação da nova associação do concelho dedicada à causa animal, a Associação Abrigo Guardiã.

«É mais uma entidade que acolhemos com imensa satisfação no nosso grupo de trabalho em prol dos animais», assegurou Ricardo Veia Calé, vereador do Bem-Estar Animal, durante a apresentação.

Ao todo, foi angariada perto de uma tonelada de alimentos, um número que deverá ser ultrapassado, uma vez que o período de entrega de donativos foi alargado até dia 9, nos seguintes locais: Polícia Municipal, Ria Shopping, Gymnasium e Marina Ria Center.

O fruto da generosidade dos olhanenses será distribuído pelas quatro associações do concelho: Associação para a Proteção dos Animais de Rua (APAR), Associação de Defesa dos Animais e Plantas de Olhão (ADAPO), Liga Olhanense dos Amigos dos Animais Abandonados (LOAAA) e Associação Abrigo Guardiã.

Para o autarca, «o resultado destes dois dias de evento é de tal forma positivo, que vamos repeti-lo ao longo do ano, com animação, atividades e, sobretudo, sensibilização da comunidade olhanense para o bem-estar e a causa animal».