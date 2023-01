«Caminho dos Hospitais» vai debater gestão em saúde no CHUA

«Caminhos dos Hospitais» vai abordar temas como os desafios atuais do SNS, estando ainda programada a apresentação de projetos inovadores do CHUA.

A 24ª edição do «Caminho dos Hospitais», coorganizada pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), está marcada para a próxima sexta-feira, dia 13 de janeiro, às 09h30, no auditório da Unidade Hospitalar de Faro do CHUA.

Ao longo de toda a manhã, são diversos os profissionais de saúde a marcarem presença na iniciativa e a debaterem questões relevantes na área da gestão em saúde.

Ao mesmo tempo, vão ser também apresentados «alguns projetos inovadores» à responsabilidade do CHUA.

Em cima da mesa, inseridos num programa que pode ser consultado aqui, vão debater-se temas como: «CHUA: realidade e principais desafios», «Atenuando constrangimentos: apostas recentes e futuras» e «Novo estatuto do SNS – que expetativas?».

Ana Varges Gomes, presidente do Conselho de Administração do CHUA e Xavier Barreto, presidente da APAH, encerram a ordem de trabalho às 12h50.

Iniciada em julho de 2016, a iniciativa «Caminho dos Hospitais» traduz-se numa aposta na proximidade à comunidade hospitalar, criada pela APAH.

Segundo a própria associação, «pretende atenuar situações de periferia através de visitas e reuniões programáticas às instituições do SNS, de forma descentralizada, dando especial enfoque a questões da atualidade».

«A par da articulação com os Administradores Hospitalares locais, a APAH procura a comunicação, a cooperação e a excelência no contacto com os Conselhos de Administração, inteirando-se da realidade e dos desafios de cada hospital e promovendo a qualidade da gestão hospitalar», assegura o coletivo.

Em paralelo, a APAH é responsável por organizar conferências/ debater temáticos, convidando «todos os associados e a comunidade hospitalar e da saúde a participar».

A 24ª edição do «Caminho dos Hospitais» vai ainda contar com transmissão em direto no canal de YouTube da APAH, transmitida, em simultâneo, no auditório da Unidade Hospitalar de Portimão.