«Caminhadas ao Luar» juntaram mais de 3000 participantes em Lagoa

No total das seis etapas da iniciativa.

As caminhadas ao Luar, iniciativa do município de Lagoa, regressaram durante os meses de julho e agosto e contaram com uma enorme participação dos lagoenses, que aceitaram o desafio de todas as quartas feiras para a prática de atividade física.

Ao todo, foram mais de 3000 participações registadas ao longo de seis etapas, que correspondem a cerca de 60 quilómetros percorridos.

Estas etapas, que incluíram a passagem por todas as freguesias do concelho, incluíam dois percursos, de cinco quilómetros para as marchas e 10 quilómetros para as corridas, onde os participantes, oriundos não só de Lagoa mas também de concelhos vizinhos, bem como visitantes em férias, tiveram a oportunidade de conhecer, a marchar ou a correr, as ruas das freguesias do concelho.

O município de Lagoa «continua assim a promover com sucesso atividades que estimulam a prática de exercício físico para todos e que contrariam as estatísticas, que indicam que a maioria dos portugueses com mais de 15 anos raramente ou nunca praticam exercício ou desporto».

As caminhadas ao luar são um dos eventos que fazem parte da estratégia do desenvolvimento desportivo do concelho, que se enquadra no 1º Eixo «Desporto para Todos».