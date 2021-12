Câmara retoma «Faro somos todos» e cancela passagem de ano

Município de Faro suspende celebrações de passagem de ano e retoma a campanha «Faro somos todos».

A autarquia de Faro vai canalizar o investimento para iniciativa de apoio ao comércio local que prevê quatro sorteios de 10 mil euros cada e entrega de vales de compras a todos os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho

Face ao evoluir da situação epidemiológica registada nos últimos dias e às recentes medidas definidas pelo governo para conter o crescimento da pandemia nas próximas semanas, o município de Faro decidiu não promover este ano quaisquer eventos públicos para celebração da passagem de ano no concelho, como espetáculos musicais ou fogo de artifício.

Por outro lado, e em articulação com a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AHISA), Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (Associação de Comércio da Baixa) e Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (ACAB), a autarquia decidiu retomar, já a partir de segunda-feira dia 6 de dezembro, a campanha de estímulo ao comércio local «Faro. Somos Todos».

No âmbito desta iniciativa da autarquia, todos os clientes que gastem mais de 10 euros em estabelecimentos aderentes terão direito a cupões com que poderão concorrer a sorteios para atribuição de vales de compras (no valor de 30, 50, 100 ou 200 euros).

Em dezembro, terão lugar três sorteios no valor de 10 mil euros cada um: o primeiro acontece já no dia 16; o segundo no 23 e o terceiro acontece no dia 30 de dezembro.

Em janeiro, o sorteio acontecerá no dia 20 de janeiro, visando assim dar um sinal e estímulo à economia, em particular à restauração e ao comércio local, já depois da anunciada semana de contenção definida pelo governo para as datas de 2 a 9 de janeiro.

Também no âmbito da campanha «Faro. Somos Todos», o município volta este ano a distribuir vouchers no valor de 10 euros – para consumo no comércio local e restauração aderente, aos quase 5 mil alunos do pré-escolar e 1.º ciclo dos estabelecimentos de ensino público, privado e cooperativo do concelho, juntamente com um exemplar da mais recente 12.ª edição dos livros «As Aventuras dos Farrobinhas», também iniciativa da autarquia.

Além da não realização de eventos de celebração da passagem de ano, por considerar que não estão reunidas as condições para conseguir garantir todas as medidas de segurança e cumprimento das normas vigentes, o município cancela igualmente algumas iniciativas ligadas à quadra natalícia, nomeadamente a já habitual abertura da Casa do Pai Natal na baixa de Faro.

«Apesar da expetativa que tínhamos em poder realizar finalmente estes eventos próprios desta quadra festiva vemo-nos forçados a adiar uma vez mais estas celebrações em prol da segurança e do bem-estar comum. Em vez desse investimento, através da campanha «Faro. Somos Todos», vamos optar por canalizar esse esforço para continuar a dar um estímulo adicional à nossa economia, em particular ao comércio local e à restauração», explica Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro.