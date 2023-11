Câmara Municipal de Tavira requalifica a Rua do Cais

Está prestes a arrancar a obra de requalificação da Rua do Cais, em pleno centro de Tavira, investimento municipal de 715 mil euros.

Está prestes a arrancar a obra de requalificação da Rua do Cais, em pleno centro da cidade.

Esta intervenção, no valor de 715.182,01 euros, tem como objetivo a promoção de melhores condições de acessibilidade e mobilidade na Rua do Cais e no Largo da Caracolinha.

Os trabalhos consistem na beneficiação geral das guardas, ao longo do paredão do rio, na substituição da iluminação pública no Jardim do Coreto, assim como de pavimentos e mobiliário urbano. A intervenção contempla, igualmente, o alargamento da plataforma pedonal de ligação entre o jardim e o Mercado da Ribeira, a formalização dos acessos à Ponte Gilão, a redefinição do perfil viário e o enterramento das infraestruturas elétricas.

Estima-se que a obra tenha um prazo de execução de 150 dias.

Com esta intervenção, a autarquia dá mais um passo na beneficiação de toda a frente ribeirinha da cidade.