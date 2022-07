Câmara Municipal de Portimão está a recrutar técnicos de desporto

Para prestação de serviços na área da atividade física e do desporto.

O município de Portimão tem a decorrer até ao dia 7 de agosto o período de candidaturas para recrutamento de técnicos de desporto, para o exercício de funções nas áreas da atividade física e do desporto, com idade igual ou superior a 18 anos e habilitação e formação profissional adequadas e comprováveis.

Os candidatos admitidos começarão o exercício da sua atividade a partir da época desportiva 2022/2023, em setembro, encontrando-se os requisitos relativos a este recrutamento e a caracterização das funções técnicas a desempenhar disponíveis no site da Câmara Municipal de Portimão.

Estes técnicos desempenharão funções nas instalações desportivas municipais, nomeadamente no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, Pavilhão Desportivo da Boavista e Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande.

As funções técnicas a desempenhar estarão relacionadas diretamente com os diversos programas de promoção e desenvolvimento desportivo promovidos pela autarquia junto da comunidade, onde se inserem os projetos municipais Exercício & Saúde, Portimão Gym, Escola Municipal de Dança, Escola de Natação, Natação Inclusiva, Terapias Aquáticas e Fitness Aquático, que contam anualmente com cerca de mil utentes inscritos nas diversas classes.

Os interessados deverão formalizar a sua candidatura através do envio do currículo por e-mail, onde incluirão a habilitação e formação profissional para as áreas a que se candidatam.