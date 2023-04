Câmara Municipal de Lagos renova apoio ao associativismo cultural

Com o objetivo de apoiar cerca de 30 associações culturais e recreativas, a Câmara Municipal de Lagos destina um total de 700 mil euros.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou ontem, quarta-feira, dia 19 de abril, o pacote de auxílios financeiros e logísticos a atribuir no ano em curso às associações culturais e recreativas do concelho.

Nesse sentido, um conjunto de 30 agentes culturais irão receber cerca de 700 mil euros, valor global dos subsídios, destinados a apoiar 72 projetos e iniciativas a realizar nesta área.

A atribuição de apoios pecuniários e de caráter logístico às associações locais que desenvolvem a sua atividade em prol da comunidade, da criação artística, da preservação das tradições e identidade cultural local, contribuindo para a dinamização do concelho e valorização da sua oferta de animação, está prevista no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Cultural.

Trata-se de um programa que aposta no fomento dos mais variados eixos de atividade cultural, abarcando, entre outras, a música popular, os grupos corais, as escolas de música e dança, as artes teatrais e performativa, o artesanato e o colecionismo.

Das candidaturas apresentadas e selecionadas, a Câmara Municipal de Lagos destaca a crescente preocupação dos agentes culturais com a formação de públicos, em especial o público juvenil, expressa em vários projetos a dinamizar em contexto escolar, em articulação com os agrupamentos escolares do concelho.

Dos 710 462,00 euros de subsídios a atribuir, uma parte (42 mil euros) destina-se a apoiar a participação de sete coletividades na 4.ª edição das Marchas Populares, um evento municipal que regressa este ano, nos dias 10 a 12 de junho, à Praça do Infante, após uma pausa forçada pelo contexto pandémico.

Além do apoio financeiro, a autarquia irá ainda auxiliar estas associações ao nível da cedência gratuita de transporte em viaturas camarárias, atribuindo a cada entidade um plafond de quilómetros determinado em função das exigências e especificidades das atividades desenvolvidas.